جمعية الوفاء الرياضية تكرم عددا من الحكام المتقاعدين (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

قامت جمعية الوفاء الرياضية، أمس الأربعاء، بتكريم عدد من حكام كرة القدم المتقاعدين ممن أعطوا الكثير للمجال الرياضي في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

الجمعية تواصل لمسات الوفاء

وقال رئيس جمعية الوفاء الرياضية صلاح العربي عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»: «تتواصل مسيرة جمعية الوفاء الرياضية الخيرية لتحط الرحال بملعب مدرسة علي وريث، وفي أجواء من المحبة والود والبهجة لتكريم مَن قدّم العطاء الجزيل فوق المستطيل الأخضر من حكام كرة القدم المتقاعدين».

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وأضاف أن الحكام المتقاعدين المكرمين هم :علي بكره ومحمد حمودة وفوزي الشحومي وناجي الخباط وميلود بن عمر ومحمد الزوبيك، حيث جرى منحهم شهادات تميز وعطاء وغلالات الجمعية، مع الوعد باللقاء في مناسبات تكريمية أخرى لشخصيات رياضية في مجالات مختلفة.

تكريم علي بكرة خلال حفل جمعية الوفاء الرياضية (حساب الجمعية على فيسبوك)

تكريم فوزي الشحومي خلال حفل جمعية الوفاء الرياضية (حساب الجمعية على فيسبوك)

تكريم ميلود بن عمر خلال حفل جمعية الوفاء الرياضية (حساب الجمعية على فيسبوك)

تكريم ناجي الخباط خلال حفل جمعية الوفاء الرياضية (حساب الجمعية على فيسبوك)

تكريم محمد حمودة خلال حفل جمعية الوفاء الرياضية (حساب الجمعية على فيسبوك)

تكريم محمد الزوبيك خلال حفل جمعية الوفاء الرياضية (حساب الجمعية على فيسبوك)