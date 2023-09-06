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الاتحاد يشارك في البطولة العربية لكرة السلة بقطر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 07:00 مساء
الاتحاد يشارك في البطولة العربية لكرة السلة بقطر
لقطة من مباراة كرة السلة بين الاتحاد والأهلي طرابلس (فيسبوك)
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أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة قائمة الفرق المشاركة في البطولة العربية الخامسة والثلاثين، التي ستقام خلال الفترة من 1 حتى 12 أكتوبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

18 فريقا في البطولة
ضمت القائمة النهائية للبطولة فرق: قطر والأهلي من قطر، والاتحاد من ليبيا، والكويت والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندري والأهلي من مصر، ومجد طنجة وجمعية سلا من المغرب، وبيروت ودينامو من لبنان، ووحدة صنعاء من اليمن، وخدمات البريج من فلسطين، والسيب من عمان، والمحرق من البحرين، والاتحاد من الجزائر، والفتح السعودي، ودجلة الجامعة العراقي.

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ومن المتوقّع أن تجرى القرعة في النصف الثاني من سبتمبر الجاري، حيث ستقسم الفرق المُشاركة على أربع مجموعات، وفقا لما ذكرته جريدة «النهار» اللبنانية اليوم الأربعاء.

يذكر أن فريق الرياضي بيروت اعتذر عن عدم المشاركة، ليحل نادي دينامو اللبناني بدلاً منه.

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