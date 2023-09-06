الاتحاد يشارك في البطولة العربية لكرة السلة بقطر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة قائمة الفرق المشاركة في البطولة العربية الخامسة والثلاثين، التي ستقام خلال الفترة من 1 حتى 12 أكتوبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

18 فريقا في البطولة

ضمت القائمة النهائية للبطولة فرق: قطر والأهلي من قطر، والاتحاد من ليبيا، والكويت والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندري والأهلي من مصر، ومجد طنجة وجمعية سلا من المغرب، وبيروت ودينامو من لبنان، ووحدة صنعاء من اليمن، وخدمات البريج من فلسطين، والسيب من عمان، والمحرق من البحرين، والاتحاد من الجزائر، والفتح السعودي، ودجلة الجامعة العراقي.

- الدبيبة يكرم «سلة الاتحاد» لحصوله على كأس ليبيا

- اتحاد السلة يطالب الاتحاد والأهلي بنغازي بتحديد موقفهما من بطولتى «العربية والأفريقية»

ومن المتوقّع أن تجرى القرعة في النصف الثاني من سبتمبر الجاري، حيث ستقسم الفرق المُشاركة على أربع مجموعات، وفقا لما ذكرته جريدة «النهار» اللبنانية اليوم الأربعاء.

يذكر أن فريق الرياضي بيروت اعتذر عن عدم المشاركة، ليحل نادي دينامو اللبناني بدلاً منه.