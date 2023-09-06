منتخب الملاكمة يصل السنغال للمشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

وصلت، أمس، السنغال بعثة المنتخب الوطني للملاكمة، للمشاركة في بطولة أفريقيا للملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

تشكيل بعثة منتخب الملاكمة

يترأس البعثة رئيس اللجنة الفنية باتحاد الملاكمة، عبدالكريم مانيطة، وتضم المدرب العام التونسي الجيلاني سيف النصر، والمساعدين المحليين عبدالحكيم عمار وناصر المسلاتى، وخمسة ملاكمين: أحمد الكوم وزن 57 كلغ، ويزن الحويج وزن 63.5 كلغ، ومحمد الفلاح وزن 71 كلغ، وسعد الفلاح وزن 80 كلغ، ومحمد فريضة وزن + 86 كلغ.

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وفى تصريح إلى بوابة «الوسط»، قال رئيس الوفد، عبدالكريم مانيطة، إن معسكر الاستعداد في تونس كان جيدا على الرغم من قصر مدته، والمدرب الجديد للمنتخب الجيلاني سيف النصر ركز خلاله على الجانب التكتيكي للملاكمين.

وأكد مانيطة أن معنويات ملاكمي ليبيا مرتفعة، ولديهم إصرار كبير على تشريف الملاكمة الليبية في هذه المحفل الأفريقي.

