  • Alwasat News
Atwasat

منتخب الملاكمة يصل السنغال للمشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 06:32 مساء
منتخب الملاكمة يصل السنغال للمشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس
بعثة المنتخب الوطني للملاكمة المشاركة في البطولة الأفريقية (فيسبوك)
alwasat radio

وصلت، أمس، السنغال بعثة المنتخب الوطني للملاكمة، للمشاركة في بطولة أفريقيا للملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

تشكيل بعثة منتخب الملاكمة
يترأس البعثة رئيس اللجنة الفنية باتحاد الملاكمة، عبدالكريم مانيطة، وتضم المدرب العام التونسي الجيلاني سيف النصر، والمساعدين المحليين عبدالحكيم عمار وناصر المسلاتى، وخمسة ملاكمين: أحمد الكوم وزن 57 كلغ، ويزن الحويج وزن 63.5 كلغ، ومحمد الفلاح وزن 71 كلغ، وسعد الفلاح وزن 80 كلغ، ومحمد فريضة وزن + 86 كلغ.

خماسي ليبي فى بطولة أفريقيا للملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
الملاكم الليبي محمد فريضة يحرز الفضية في دورة الألعاب العربية

وفى تصريح إلى بوابة «الوسط»، قال رئيس الوفد، عبدالكريم مانيطة، إن معسكر الاستعداد في تونس كان جيدا على الرغم من قصر مدته، والمدرب الجديد للمنتخب الجيلاني سيف النصر ركز خلاله على الجانب التكتيكي للملاكمين.

وأكد مانيطة أن معنويات ملاكمي ليبيا مرتفعة، ولديهم إصرار كبير على تشريف الملاكمة الليبية في هذه المحفل الأفريقي.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند أبرز المرشحين

«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند ...
انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية

اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية
بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية

بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن

مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)

«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»

اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»
منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا

منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا
فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام

فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام
في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)

في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)
سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات

سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات
السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة

السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة
دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي

دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات

يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها

قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة

غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة ...
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام ...
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء ...
الليلة.. المنتخب الوطني يواجه غينيا الاستوائية في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية
الليلة.. المنتخب الوطني يواجه غينيا الاستوائية في ختام تصفيات كأس...
شاهد.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على الكاميرون ويحسم صدارة مجموعته بالبطولة الأفريقية
شاهد.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على الكاميرون ويحسم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو ......
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري......
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» ......
سالمة المعداني تعتلي المرتبة الثانية عالميا في تصنيف لاعبات الكاراتيه
سالمة المعداني تعتلي المرتبة الثانية عالميا في تصنيف لاعبات ......
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا ......
المزيد
الاتحاد يشارك في البطولة العربية لكرة السلة بقطر
الاتحاد يشارك في البطولة العربية لكرة السلة بقطر...
منتخب الملاكمة يصل السنغال للمشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس
منتخب الملاكمة يصل السنغال للمشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة......
الأنوار أول المتأهلين للدوري الممتاز
الأنوار أول المتأهلين للدوري الممتاز...
شاهد.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على الكاميرون ويحسم صدارة مجموعته بالبطولة الأفريقية
شاهد.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على الكاميرون ويحسم......
الليلة.. المنتخب الوطني يواجه غينيا الاستوائية في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية
الليلة.. المنتخب الوطني يواجه غينيا الاستوائية في ختام ......
المزيد