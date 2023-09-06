الأنوار أول المتأهلين للدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

خطف فريق الأنوار أولى بطاقات التأهل للدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على القرضابية بهدف من دون مقابل، وفي بقية النتائج المسجلة أمس في تصفيات الصعود للقسم الممتاز فوز البرانس على نجوم أجدابيا 3/2، والوفاق أجدابيا على البروق 1/ 0.

الترتيب بعد الجولة الخامسة

أصبح فريق الأنوار أول المتأهلين لمسابقة القسم الممتاز للموسم الرياضي القادم بعد أن جمع في رصيده 13 نقطة، ويأتي ثانيًا المروج برصيد عشر نقاط، وهو في حاجه للفوز في إحدى مباراتيه المتبقيتين ليخطف بطاقة التأهل الثانية.

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ويأتي الوفاق أجدابيا ثالثًا برصيد ست نقاط، يليه البرانس رابعًا برصيد ست نقاط، ثم البروق في المركز الخامس وله خمس نقاط، وأخيرًا نجوم أجدابيا والقرضابية في المركزين السادس والسابع ولكل منهما نقطة واحدة .