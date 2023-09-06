خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟

القاهرة - بوابة الوسط

صدرت في الأسابيع الماضية من الجهات الدولية عدة عقوبات مالية على بعض الأندية الليبية التي لم تلتزم بتسوية حقوق بعض اللاعبين والمدربين المحترفين. وقد ترتب على ذلك حرمان هذه الأندية من توقيع أي لاعبين أو مدربين جدد إلا بعد تسديد المبالغ المستحقة، ولهذا سعت هذه الأندية في كل الاتجاهات لتوفير المبالغ المطلوبة، على الرغم من أن غالبيتها لا علاقة لها بهذه الديون السابقة والتي ترتبت على توقيع رؤساء الأندية السابقين عقوداً مع لاعبين ومدربين محترفين، ثم تركوا هذه الأندية دون أن تجرى تسوية مستحقات الذين تعاقدوا معهم، علماً بأن بعضهم تعمد ذلك، لمعرفته المسبقة بترك المنصب، حتى يحمل تركة الديون على من يأتي من بعده، وبالتالي تكون أولى خطوات الفشل في طريقهم.

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عموماً هذا الوضع الرياضي السيئ، الذي أضر بالسمعة الليبية والوطن، جعل الكثيرين لا يحبذون التعاقد مع غالبية الأندية الليبية، خوفاً من ضياع حقوقهم، والحقيقة أن غياب الدولة أو الجهة المشرفة على الأندية الرياضية زاد الوضع سوءاً، وجعل هذه المشكلة تتكرر من نادٍ لآخر، ولو وجد المسؤول الحريص على حقوق الأندية واللاعبين لما وصلت الأمور لهذا الحد، وليس عيباً الاستفادة من تجارب الآخرين، فعندما تكررت هذه المشكلة في الأندية السعودية، وتكاثرت العقوبات المالية، تدخلت وزارة الرياضة، ووضعت حلاً للمشكلة، وذلك بإعداد نموذج يتعهد فيه كل من يرغب في الترشح لرئاسة أي نادٍ بأنه ملزم بتسديد قيمة العقود قبل انتهاء مدة رئاسته، وإلا ستخصم العقوبات المالية من حسابه الشخصي، وإذا لم تكن لديه القيمة فيحال إلى القضاء، وقد يتعرض للسجن.

بذلك جرى القضاء على مشكلة عدم تسديد الديون المستحقة للمدربين واللاعبين، ويمكن أن نضيف لها في لوائحنا تجميد عضوية رئيس النادي في الجمعية العمومية، وحرمانه من تولي أي مهام قيادية في الرياضة لحين تسديد ما يترتب على عدم تسوية عقود الآخرين.

كما آمل أن يعاد النظر في قانون الاحتراف المبتور الذي يطبق في رياضتنا، بحيث توضع له ضوابط مثل جيراننا، ولا يترك على هواه، كل من يرغب في التلاعب به، والاستفادة من نظامه غير المقنن.

أخيراً، إن وزارة الرياضة بعد صدور القانون الجديد عليها أن تمارس اختصاصاتها التي كفلها لها القانون، وتسهم في إصلاح الوضع المتردي للأندية، حتى تعود لمكانتها الطبيعية، أندية رياضية ثقافية اجتماعية، تسهم في بناء الإنسان، وتعده بدنياً وتربوياً.