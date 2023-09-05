البشائر يتصدر الدوري المؤهل للممتاز.. ومواجهات جديدة الثلاثاء (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل المنافسات في تصفيات الصعود للقسم الممتاز، حيث جرت أمس الإثنين ثلاث مباريات في الجولة الرابعة لفرق المجموعة الثانية، وأسفرت عن النتائج التالية:

على ملعب البيضاء، تمكن البشائر من تحقيق الفوز على النهضة 4-3.

- 4 انتصارات وتعادل واحد في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

- 5 مباريات تجرى بدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم في توقيت واحد

وفي ملعب درنة، انتهى لقاء الترسانة والملعب الليبي بالتعادل الإيجابي 1-1. وبملعب شحات، انتهى لقاء الشموع والنصر زليتن أيضا بالتعادل الإيجابي 2-2.

الترتيب بعد الجولة الخامسة

البشائر يفتك الصدارة برصيد 8 نقاط، وأقرب الملاحقين له النهضة 7 نقاط، وثالثا الملعب الليبي 6 نقاط، ورابعا الشموع 5 نقاط، وبفارق الأهداف الترسانة خامسا برصيد 5 نقاط، وسادسا النصر زليتن 4 نقاط، وسابعا الوطن 3 نقاط.

مباريات جديدة في المجموعة الأولى.. الثلاثاء

اليوم الثلاثاء سيكون الموعد في تصفيات الصعود للقسم الممتاز مع ثلاث مباريات بالمجموعة الأولى. فعلى ملعب نادي الترسانة، البروق ثالث المجموعة بـ5 نقاط يلتقي وفاق أجدابيا رابع المجموعة بـ3 نقاط، والمراقب عبدالله أبوعصارة.

وفي ملعب أبوسليم، القرضابية سابع الترتيب بنقطة واحدة يتبارى مع الأنوار ثاني المجموعة بـ10 نقاط، والمراقب محمد امبيص. وبملعب نادي الوحدة، نجوم أجدابيا سادس الترتيب بنقطة واحدة يلتقي البرانس خامس الترتيب بـ3 نقاط، والمراقب جماعة سعد.

تتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها في نصف دوري، وسيتأهل أول وثاني الترتيب العام إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2023-2024.

احتفال فريق البشائر عقب الفوز على النهضة 4-3 في التصفيات المؤهلة إلى الدوري الممتاز، 4 سبتمبر 2023. (فيسبوك)

احتفال فريق البشائر عقب الفوز على النهضة 4-3 في التصفيات المؤهلة إلى الدوري الممتاز، 4 سبتمبر 2023. (فيسبوك)

احتفال فريق البشائر عقب الفوز على النهضة 4-3 في التصفيات المؤهلة إلى الدوري الممتاز، 4 سبتمبر 2023. (فيسبوك)

احتفال فريق البشائر عقب الفوز على النهضة 4-3 في التصفيات المؤهلة إلى الدوري الممتاز، 4 سبتمبر 2023. (فيسبوك)