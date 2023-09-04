الاتحاد: الهداف التاريخي للكرة الليبية في البطولات الأفريقية معتز المهدي معنا

القاهرة - بوابة الوسط

نجحت إدارة نادي الاتحاد في التعاقد مع المهاجم الدولي معتز المهدي قادمًا من الأهلي بنغازي، في إطار خطة الدعم الفني استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

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وكشفت إدارة نادي الاتحاد عبر الحساب الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي بموقع «فيسبوك» التعاقد مع المهدي، قائلة «الهداف التاريخي للكرة الليبية في البطولات الأفريقية، بعد أن لعب لعديد الأندية، الآن يختار كبيرهم وزعيمهم، القنّاص معتز المهدي لاعبًا لسيد أندية ليبيا الاتحاد».

ويتميز معتز المهدي بتعدد خبراته في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم؛ إذ مثل من قبل أندية الأهلي بنغازي والنصر والأهلي طرابلس.

الهلال يواكب حركة الانتقالات بجلب أنس المصراتي

وعلى صعيد حركة الانتقالات، تعاقدت إدارة نادي الهلال مع المهاجم أنس المصراتي قادمًا من فريق الاتحاد، بهدف تعزيز صفوف فريقها الذي سيشارك في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

بينما تعاقدت إدارة النصر مع المدافع محمود عكاشة قادمًا من الأهلي طرابلس، لتعزيز صفوف الفريق قبل بدء منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

المهاجم معتز المهدي بقميص نادي الاتحاد الليبي، 3 سبتمبر 2023. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)