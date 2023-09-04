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الأكاديمية الأولمبية الليبية تنظم دورة خاصة للمرافقين الطبيين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 04 سبتمبر 2023, 03:39 مساء
الأكاديمية الأولمبية الليبية تنظم دورة خاصة للمرافقين الطبيين
شعار الأكاديمية الأولمبية الليبية. (فيسبوك)
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تنظم اللجنة الأولمبية الليبية دورة المرافقين الطبيين تحت شعار «مسعف بكل مؤسسة رياضية» تحت إشراف وتنظيم الأكاديمية الأولمبية، بالتعاون مع اتحاد الطب الرياضي وجمعية الهلال الأحمر، وسوف تتضمن الدورة الجانبين العملي والنظري.

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المستهدفون هم المرافقون الطبيون للأندية من حملة المؤهلات الطبية المساعدة، وحملة المؤهلات الطبية المساعدة الراغبين في العمل في المجال الرياضي.

الدورة تقام بمدينة طرابلس بقاعة الأكاديمية الأولمبية الليبية بجانب شركة المدار، على أن تشمل مدة الدورة 7 أيام بواقع 6 ساعات يوميًا، والتوقيت من الساعة 9:00 صباحًا إلي 3:30 مساء، وتتضمن الدورة 36 ساعة تدريبية نظرية وعملية، في إطار العدد المحدد 30 فردًا.

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