الأكاديمية الأولمبية الليبية تنظم دورة خاصة للمرافقين الطبيين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنظم اللجنة الأولمبية الليبية دورة المرافقين الطبيين تحت شعار «مسعف بكل مؤسسة رياضية» تحت إشراف وتنظيم الأكاديمية الأولمبية، بالتعاون مع اتحاد الطب الرياضي وجمعية الهلال الأحمر، وسوف تتضمن الدورة الجانبين العملي والنظري.

- الزروق وبازينه يتنافسان على كرسي الرئاسة في الأولمبية الليبية

المستهدفون هم المرافقون الطبيون للأندية من حملة المؤهلات الطبية المساعدة، وحملة المؤهلات الطبية المساعدة الراغبين في العمل في المجال الرياضي.

الدورة تقام بمدينة طرابلس بقاعة الأكاديمية الأولمبية الليبية بجانب شركة المدار، على أن تشمل مدة الدورة 7 أيام بواقع 6 ساعات يوميًا، والتوقيت من الساعة 9:00 صباحًا إلي 3:30 مساء، وتتضمن الدورة 36 ساعة تدريبية نظرية وعملية، في إطار العدد المحدد 30 فردًا.