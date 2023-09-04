«بوابة الوسط» تقدم أجندة مباريات حاسمة في تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الإثنين مع ثلاث مباريات حاسمة في تصفيات الصعود إلى دوري القسم الممتاز لفرق المجموعة الثانية، فعلى أرضية ملعب مدينة درنة، يلتقي الترسانة خامس المجموعة بـ4 نقاط مع الملعب الليبي ثالث المجموعة بـ5 نقاط، والمراقب أحمد البوعيشي.

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وعلى ملعب مدينة شحات، الشموع رابع المجموعة بـ4 نقاط يتبارى مع النصر زليتن سابع المجموعة بـ3 نقاط، والمراقب فتحي البرغثي، وعلى ملعب مدينة البيضاء النهضة متصدر المجموعة بـ7 نقاط يلتقي البشائر ثاني المجموعة بـ5 نقاط، والمراقب توفيق الضاوي.

3 مباريات في منافسات المجموعة الأولى.. الثلاثاء

غدا الثلاثاء يتجدد الموعد مع ثلاث مباريات لفرق المجموعة الأولى، فعلى ملعب نادي الترسانة البروق ثالث المجموعة بـ5 نقاط يلتقي وفاق أجدابيا رابع المجموعة بـ3 نقاط، والمراقب عبدالله أبوعصارة.

وعلى ملعب أبوسليم القرضابية سابع الترتيب بنقطة واحدة يتبارى مع الأنوار ثاني المجموعة بـ10 نقاط، والمراقب محمد امبيص.

نجوم أجدابيا يلتقي مع البرانس على ملعب نادي الوحدة

وعلى ملعب نادي الوحدة يلتقي نجوم أجدابيا سادس الترتيب بنقطة واحدة مع البرانس خامس الترتيب بـ3 نقاط، والمراقب جماعة سعد.

يشار إلى أن كل مجموعة يتبارى فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثاني الترتيب العام إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل 2023-2024.