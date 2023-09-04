40 لاعبا في بطولة أكسجين للتنس الأرضي بطرابلس.. و«بوابة الوسط» تستعرض النتائج (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت أمس الأحد على ملاعب قرية المغرب العربي السياحية بالريقاتة في العاصمة طرابلس بطولة أكسجين للتنس الأرضي، وشهدت مشاركة 40 لاعبا من مختلف الفئات، قدموا جميعا مستوى جيدا وسط مواهب واعدة تبشر بمستقبل زاهر للعبة، وجاءت نتائجها النهائية على النحو التالي:

1- منافسات البنات تحت 16عاما

توجت اللاعبة بتول فؤاد بالميدالية الذهبية، ونالت سبأ مانة الميدالية الفضية، وتوجت شذران الوليد بالميدالية البرونزية.

- ختام بطولة المنطقة الشرقية التصنيفية لكرة التنس

2- بنين تحت 16عاما

توج اللاعب إلياس امسلم بالميدالية الذهبية، ونال الفضية محمد سمومة، والميدالية البرونزية لعبدالعزيز الطوير.

3- منافسات تحت 10 أعوام

توج بالميدالية الذهبية اللاعب حسن رفيق، والفضية نالها عزالدين، والميدالية البرونزية إيلان اللافي، وحل رابعا بتيل سليم، وخامسا يزن وليد.

حفل التتويج في الختام بحضور قشوط

وشهد حفل ختام البطولة حضور رئيس الاتحاد الفرعي للتنس طرابلس علي قشوط ،والأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة طلاب الجامعات طارق حشاد، وأولياء الأمور لجميع الفئات المشاركة.

إحدى البطلات تحمل كأس التتويج في بطولة أكسجين للتنس الأرضي في طرابلس، الأحد 3 أغسطس 2023. (إنترنت)

حشاد يتوج الأبطال المشاركون في بطولة أكسجين للتنس الأرضي في طرابلس، الأحد 3 أغسطس 2023. (إنترنت)

أحد الأبطال يحمل كأس التتويج في بطولة أكسجين للتنس الأرضي في طرابلس، الأحد 3 أغسطس 2023. (إنترنت)

الأبطال المشاركون يحملون الكؤوس في بطولة أكسجين للتنس الأرضي في طرابلس، الأحد 3 أغسطس 2023. (إنترنت)

حشاد يتوج الأبطال المشاركون في بطولة أكسجين للتنس الأرضي في طرابلس، الأحد 3 أغسطس 2023. (إنترنت)

أحد الأبطال يحمل كأس التتويج في بطولة أكسجين للتنس الأرضي في طرابلس، الأحد 3 أغسطس 2023. (إنترنت)