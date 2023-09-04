بنغازي تستضيف بطولة الجامعات الليبية لثلاثيات كرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أنه جار التجهيز لبطولة الجامعات الليبية الثانية لكرة السلة لثلاثيات كرة السلة 3×3 باستضافة جامعة بنغازي الحديثة وتحت إشراف الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب.

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وأضاف حشاد قائلا إن «الأعمار المطلوبة للمشاركة في البطولة من مواليد 1-1-1998 إلى 31-12-2005».

منافسات التنس الأرضي مؤهلة للتمثيل الأفريقي للجامعات

يشار إلى أن الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يجهز أيضا لتنظيم بطولة الجامعات الليبية للتنس الأرضي والتي ستقام على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس خلال الفترة من 20 حتى 24 سبتمبر الجاري.

الفائز يمثل ليبيا في بطولة الجامعات الأفريقية وتقام في أوغندا، كما سبق لليبيا التتويج بالميدالية الفضية في بطولة الجامعات الأفريقية للتنس التي استضافتها أوغندا العام 2021.