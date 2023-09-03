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إنجاز غير مسبوق للتايكوندو الليبي بـ5 قلائد دولية متنوعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 03 سبتمبر 2023, 02:34 مساء
إنجاز غير مسبوق للتايكوندو الليبي بـ5 قلائد دولية متنوعة
أبطال المنتخب الوطني الليبي للتايكوندو لفئة الأشبال في لقطة جماعية بالميداليات. (فيسبوك)
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شارك المنتخب الوطني الليبي للتايكوندو لفئة الأشبال في بطولة البوسنة والهرسك الدولية المفتوحة، المصنفة G-1 من قِبل الاتحاد الدولي «WT»، بمشاركة 17 دولة في صنف الأشبال بنين.

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وأقيمت المنافسات خلال 2 و 3 سبتمبر الجاري، وشاركت ليبيا في البطولة بـ5 رياضيين، حصلوا على خمس قلائد ملونة.

سجل الأبطال المتوجين في منافسات التايكوندو:
ذهبية لمحمد وليد عطيوة تحت 1.76 سم.
فضية ليوسف عادل الحبيشي تحت 1.76 سم.
فضية لمحمد عماد الطياري تحت 1.68 سم.
برونزية لعلي رفعت العلواني تحت 1.64 سم.
برونزية لعبدالجبار أسامة البوعيشي تحت 1.64 سم.

بذلك، تحصلت ليبيا على كأس الترتيب الثالث لفئة الأشبال بنين، وسط مشاركة 17 دولة من مختلف قارات العالم، وهو إنجاز تاريخي لليبيا في المحفل الدولي، حسب سجلات اتحاد التايكوندو الليبي.

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