الأهلي بنغازي يتسلح بجناح طلائع الجيش المصري بعد ضم شلدون ضمن خماسي الدعم السريع

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصل مدينة بنغازي اللاعب المصري أحمد سمير، لتعزيز صفوف الأهلي بنغازي في الموسم الرياضي الجديد، قادماً من صفوف نادي طلائع الجيش المصري، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

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أحمد سمير (29 عاما) أحد أبرز لاعبي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويجيد في مركز الجناح الأيمن، وسبق له اللعب في طلائع الجيش والزمالك والإسماعيلي، وأسهم مع فريقه الموسم الماضي في عشرة أهداف، منها 4 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

الدولي الليبي جهاد شلدون يدعم صفوف الأهلي بنغازي

تعاقدت إدارة الأهلي بنغازي أيضا مع اللاعب الدولي الليبي جهاد شلدون (23 عاما)، الذي سبق له أن لعب مع فريق الاتحاد، وحقق معه لقب الدوري الليبي، قبل انتقاله إلى المدينة في موسم لم يكن جيدا على الإطلاق بالنسبة له.

ويأمل شلدون بانتقاله إلى الأهلي بنغازي أن يعيد لنفسه التألق الذي صاحبه في بداياته مع الاتحاد، قبل أن يتعرض للإصابة.