ليبيا تشق طريقها في بطولة أفريقيا للطائرة أمام غانا.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الأحد بالصالات المجمعة في إستاد القاهرة بمصر، فعاليات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة في نسختها الـ24، بمشاركة 15 منتخبا جرى توزيعها على أربع مجموعات.

المجموعة الأولى: مصر والجزائر وبوروندي.

المجموعة الثانية: تونس ومالى وتنزانيا وتشاد.

المجموعة الثالثة: ليبيا والكاميرون وكينيا وغانا.

المجموعة الرابعة: المغرب ورواندا والسنغال وغامبيا.

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وستقام مراسم لافتتاح البطولة، تعقبها إقامة مباراة واحدة ستجمع المنتخب المصري، مستضيف البطولة، مع بوروندي. وغدا الإثنين، ليبيا تلتقي غانا في بداية مشوارها بالبطولة.

سجل الأبطال في البطولة الأفريقية للطائرة

بدأت البطولة في تونس العام 1967، ويعد منتخب تونس الأكثر تتويجا برصيد 11 لقبا: 1967 - 1971 - 1979 - 1987 - 1995 - 1997 - 1999- 2003 - 2017 - 2019 - 2021، يليه منتخب مصر برصيد 8 ألقاب: 1976 - 1983 - 2005 - 2007 - 2009 - 2011- 2013 - 2015 ، ومنتخبا الكاميرون والجزائر ببطولتين لكل منهما.

وحقق منتخب الكاميرون اللقب في 1989 و2001، بينما ناله منتخب الجزائر عامي 1991 و1993. وعلى صعيد المشاركات، تعد تونس الأكثر مشاركة بـ21 مشاركة، تليها مصر 20، فالكاميرون 19، والجزائر 16.

منتخب ليبيا للكرة الطائرة يستعد في القاهرة لبطولة أفريقيا. (فيسبوك)