المصراتي في الهلال وعكاشة بالنصر قبل منافسات «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي الهلال مع المهاجم أنس المصراتي، قادما من فريق الاتحاد، بهدف تعزيز صفوف فريقها الذي سيشارك في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

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بينما تعاقدت إدارة النصر مع المدافع محمود عكاشة، قادما من الأهلي طرابلس، لتعزيز صفوف الفريق قبل بدء منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

كما تعاقدت إدارة النصر، في وقت سابق، مع لاعب الأهلي طرابلس الجناح الطائر محمد الطبال، وذلك في إطار التعاون بين الناديين قبل بداية الموسم الكروي الجديد 2023-2024.