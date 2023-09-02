المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، عن وقوع المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة. تضم المجموعة الثالثة إلى جوار المنتخب الليبي للكرة الطائرة، منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا.

نتائج قرعة البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

ومن المقرر إقامة البطولة الأفريقية للكرة الطائرة على الصالة الرئيسية رقم «3» بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي.

وفي بقية نتائج قرعة البطولة الأفريقية للكرة الطائرة التي أقيمت مساء اليوم السبت، جاء منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من بوروندي والجزائر، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات تونس، ومالي، وتنزانيا، وتشاد، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات المغرب، ورواندا، والسنغال، وجامبيا.

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حضر قرعة البطولة ياسر قمر رئيس اللجنة العليا للبطولة والاتحاد المصري للعبة، وعمرو مخلوف نائب رئيس البطولة، وهناء حمزة نائب رئيس اتحاد الطائرة، بخلاف عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وممثلي المنتخبات المشاركة.

جدير بالذكر أن المنتخب التونسي هو حامل لقب البطولة في نسختها الأخيرة التي أقيمت برواندا صيف 2021 عقب تغلبه على نظيره الكاميروني في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

نتائج قرعة البطولة الأفريقية للكرة الطائرة (حساب الاتحاد الليبي للكرة الطائرة على فيسبوك)