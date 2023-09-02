الهلال يعزز صفوفه بعلي الشعافي حارس مرمى الأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي الهلال، اليوم السبت، عن أحدث صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بتعاقده مع علي الشعافي حارس مرمى الأهلي بنغازي.

استحقاقات مهمة تنتظر الهلال

ويسعى الهلال إلى تدعيم مركز حراسة المرمى بفريق كرة القدم، استعدادًا لخوض غمار الموسم الكروي الجديد؛ حيث يأمل الفريق بقيادة مدربه المصري محمد عودة أن يتمكن من دخول دائرة المنافسة على الألقاب المحلية، بجانب ما ينتظر الهلال من مواجهات قوية على الصعيد القاري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي نجح في عبور دورها التمهيدي بتخطي فريق كاكاميغا الكيني.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي قائلًا «رحبوا معنا بصمام الأمان الجديد للقلعة الزرقاء (علي الشعافي).. أهلًا بك في بيتك الجديد».

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جاء انتقال علي الشعافي إلى الهلال لرغبته في اللعب أساسيًا بعدما وجد صعوبة في حجز مكان أساسي له في تشكيلة الأهلي بنغازي نظرًا للتألق الكبير للحارس مراد الوحيشي.

من جانبه، حرص الهلال على التوقيع مع علي الشعافي بهدف التغلب على أزمة حراسة المرمى التي ضربت الفريق خلال مباراة الذهاب أمام كاماميغا الكيني، بإصابة حارس المرمى حسام إمبية بجلطة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.