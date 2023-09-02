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موظفو شركة المرافق والمنشآت الرياضية يصدرون بيانًا تحذيريًّا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد السبت 02 سبتمبر 2023, 03:24 مساء
موظفو شركة المرافق والمنشآت الرياضية يصدرون بيانًا تحذيريًّا
أعمال سابقة لشركة المرافق والمنشآت الرياضية في ملعب بنينا. (فيسبوك)
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في تطور جديد لقضية لجنة إدارة شركة المرافق والمنشآت الرياضية المتنازع عليها بين عدة شخصيات، أصدر عدد من موظفي الشركة بيان مخاطبة للجمعية العمومية للشركة يحذرون فيه من المساس بإدارة الشركة الحالية، بعدما لاحظوا تحسنًا في عمل اللجنة الحالية وإعادة روح الالتزام فيها.

- الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أترك ملف شركة المرافق والمنشآت الرياضية

يذكر أن شركة المرافق والمنشآت الرياضية هي شركة استثمارية تم إنشاؤها العام 2007، وتهدف لتنظيم الملاعب، والصالات، والمرافق الرياضية التابعة للدولة.

مدير عام شركة المرافق يطالب بعدم التدخل
سبق وطالب مدير عام شركة المرافق والمنشآت الرياضية عبدالسلام الشريف، وزارة الرياضة بعدم التدخل في عمل الشركة، لأن دورها إشرافي وليست إدارة من إداراتها، مؤكدًا أن سبب عدم تقدم عمل الشركة هو تدخل الوزارة.

وقال الشريف في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «أطالب بتنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الشركة، وعدم المماطلة فيها»، موضحًا: «نأمل الإسراع بذلك وأنا أمثل المجلس القانوني بحكم القضاء».

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