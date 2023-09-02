المنتخب الوطني للترايثلون يشارك في بطولة أفريقيا للشباب بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يشارك المنتخب الوطني للشباب في بطولة أفريقيا للترايثلون، التي ستقام بداية من الغد الأحد في مدينة المنستير التونسية، بمشاركة عدد من المنتخبات الأفريقية المهتمة باللعبة.

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المنتخب الليبي للترايثلون المشارك في البطولة وصل تونس، الخميس الماضي، عبر رحلة من طرابلس إلى تونس العاصمة.

وتضم البعثة الليبية أبطال نادي توباكتس المشاركين مع المنتخب الليبي للترايثلون في البطولة العربية والأفريقية للترايثلون.

وتكفلت وزارة الرياضة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بدعم كامل للبعثة الليبية المشاركة في البطولة، تشجيعا للشباب الرياضي في البلاد.

الجهاز الفني والإداري في لعبة الترايثلون. (فيسبوك)

لاعبو الشباب في لعبة الترايثلون. (فيسبوك)

شعار الاتحاد الليبي للترايثلون. (فيسبوك)