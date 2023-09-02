التحدي يستعين بخبرات التونسي عامر قبل الموسم الجديد من الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن نادي التحدي ضم المهاجم التونسي لمجد عامر بصفقة انتقال حر. وسبق لصاحب الـ33 عاما خوض عدة تجارب، أبرزها رفقة نادي حمام الأنف التونسي، ونادي اتحاد بن قردان، ونادي الملعب القابسي.

- 4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز

- 7 أندية تحجز بطاقة العبور لتصفيات الصعود للدوري الممتاز الليبي

أيضاً لعب عامر رفقة نادي شبيبة القيروان ونادي النجمة السعودي، فضلا عن تجربتيه داخل الدوري الليبي الممتاز (دورينا) رفقة كل من نادي الهلال والتعاون.

الحارس «الفرجاني» يعزز صفوف المدينة

أعلنت إدارة نادي المدينة، في وقت سابق، التعاقد مع الحارس المخضرم محمد الفرجاني، حارس فريق الاتحاد والمنتخب الوطني، ليعزز صفوف الفريق الأول في الموسم الرياضي الجديد.

ويعد حارس المدينة الجديد من أبرز حراس ليبيا، وبقى على دكة البدلاء بديلا للحارس معاذ اللافي عدة مواسم، وكان يستعان به في بعض المباريات عند غياب الحارس الأول.

أنور مخلوف في صفوف النصر

أعلنت إدارة نادي النصر التعاقد مع مدافع فريق المدينة أنور مخلوف، ليعزز دفاعات الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

ويعد مخلوف من أبرز مدافعي المدينة، وهو من مواليد 1991، وسبق أن لعب في الأهلي طرابلس والأخضر.

كما عزز النصر صفوفه بالجناح الأيمن محمد الطبال، قادما من الأهلي طرابلس في صفقة انتقال حر لموسم واحد.