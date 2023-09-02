المروج والأنوار والنهضة في صدارة تصفيات الصعود للقسم الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، الخميس والجمعة، مباريات الجولة الرابعة لتصفيات الصعود للقسم الممتاز في المجموعة الأولى، واهتزت خلالها الشباك 13 مرة، بمعدل تهديفي وصل إلى 4.3 هدف في كل مباراة تقريبا، وأعرض نتيجة سجلها المروج الذى أمطر شباك القرضابية بثمانية أهداف مقابل هدف، وفاز البرانس على البروق بهدفين مقابل هدف واحد، والأنوار على نجوم أجدابيا بهدف دون رد.

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نتائج المجموعة الثانية في التصفيات

في المجموعة الثانية، أقيمت ثلاث مباريات، انتهت مباراة واحدة منها بالفوز واثنتان بالتعادل، حيث تعادل الوطن والشموع بثلاثة أهداف لكل منهما، والترسانة والبشائر بهدف لمثله، بينما انتزع النهضة صدارة المجموعة بفوزه الثاني على حساب النصر زليتن بهدف دون رد.

الترتيب بعد الجولة الرابعة

بامتت صدارة المجموعة الأولى لفريقي المروج والأنوار برصيد 10 نقاط لكل منهما، وأقرب الملاحقين البروق بـ5 نقاط، والوفاق أجدابيا والبرانس بـ3 نقاط، ونجوم أجدابيا والقرضابية بنقطة واحدة لكل منهما.

أما صدارة المجموعة الثانية فكانت للنهضة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، ويلاحقه البشائر والملعب الليبي بـ5 نقاط لكل منهما، ورابعا الشموع والترسانة بـ4 نقاط لكل منهما، وفي مؤخرة الترتيب الوطن والنصر زليتن بـ3 نقاط لكل منهما.

جدول مباريات الجولة الخامسة

الإثنين 4 سبتمبر الجاري ستقام ثلاث مباريات لفرق المجموعة الثانية. فعلى أرضية ملعب مدينة درنة، الترسانة يلتقي الملعب الليبي. وفي ملعب مدينة شحات، الشموع يتبارى مع النصر زليتن. وبملعب مدينة البيضاء، يواجه النهضة فريق البشائر.



بينما تقام ثلاث مباريات بالمجموعة الأولى الثلاثاء المقبل، فعلى ملعب نادي الترسانة البروق يلتقي وفاق أجدابيا، وفي ملعب أبوسليم القرضابية يتبارى مع الأنوار، وبملعب نادي الوحدة يواجه نجوم أجدابيا فريق البرانس.

وتتبارى فرق كل المجموعة فيما بينها في نصف دوري، وسيتأهل أول وثاني الترتيب العام إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل 2023-2024.