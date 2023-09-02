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ثلاثي ليبي في عالمية فروسية القدرة والتحمل بفرنسا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 02 سبتمبر 2023, 12:02 مساء
ثلاثي ليبي في عالمية فروسية القدرة والتحمل بفرنسا
أبطال الفروسية الليبية قبل الظهور في منافسات فرنسا. (فيسبوك)
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تنطلق، اليوم السبت، في فرنسا المرحلة الأولى لبطولة العالم للشباب لفروسية القدرة والتحمل للناشئين على الصعيدين الفردي والفرق، والتي ستشهد مشاركة 70 فارساً و76 جوادا، يمثلون 25 دولة من مختلف قارات العالم.

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وسيمثّل ليبيا في هذا المحفل العالمي الفرسان: عبدالودود دعباج ومحمد أبوشينة وعلي يونس.
 
تبلغ المسافة الكلية للسباق 120.20 كم، موزعة على 4 مراحل: المرحلة الأولى 28.60 كم، والثانية 29.20 كم، والثالثة 33.8 كم، والرابعة 28.60 كم.

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