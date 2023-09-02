150 مشاركا في مهرجان أطفال الجودو بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

نظم الاتحاد الليبي للجودو، أمس الجمعة في صالة المنتخبات بالمدينة الرياضية في طرابلس، مهرجانا لجودو الأطفال بمشاركة قرابة 150 طفلا، وحظى بالإقبال الكبير والتنظيم الجيد والإشادة من قِبل متتبعى لعبة الجودو، ومن بينهم ولى أمر البطل إلياس زقطة، المتوج أخيرا بذهبية البطولة العربية في مصر.

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وقال زقطة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «بتخطيط سليم ورؤية عميقة، نظم الاتحاد الليبي للجودو مهرجان الجودو للأطفال بقاعة المنتخبات الوطنية في طرابلس، بحضور قرابة 150 طفلا تحت 10 أعوام، تباروا وتنافسوا ولعبوا مباريات على البساط في أجواء مبهجة أمام أولياء أمورهم، وبحضور رئيس اتحاد اللعبة وأعضاء المكتب التنفيذي ومدرب المنتخب الوطني».

وأضاف زقطة: «هذه المبادرات الجميلة ستسهم في توسيع نطاق شهرة اللعبة وممارستها، وستخلق جيلا جديدا مغرما بالجودو، ومتوهجا بالعطاء الزاخر، فبناء الغد المشرق يبدأ اليوم».

تتويج طفلة مشاركة في مهرجان الجودو بطرابلس. (فيسبوك)