النهضه ينتزع صدارة المجموعة الثانية بتصفيات الصعود للدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تقام، اليوم الجمعة، ثلاث مباريات في الجولة الرابعة من تصفيات الصعود للقسم الممتاز لفرق المجموعة الأولى، فيلتقي فريق القرضابية الذي يملك نقطة واحدة مع المروج صاحب الخمس نقاط، في مباراة تقام على ملعب نادي الوحدة ويراقبها خيري الماقوري.

وعلى ملعب أبوسليم يلتقي فريقا البرانس والبروق، ويراقب اللقاء محمد محرز، كما يلعب فريقا الأنوار ونجوم أجدابيا على ملعب الترسانة، ويراقب المباراة ناجي الخباط.

نتائج مباريات المجموعة الثانية

وفي إطار مواجهات تصفيات الصعود للقسم الممتاز لفرق المجموعة الثانية جرت، أمس الخميس، ثلاث مباريات انتهت مباراة واحده بالفوز واثنتان بالتعادل.. فعلى ملعب مدينة شحات انتهى لقاء الوطن والشموع بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، وعلى ملعب مدينة البيضاء انتهى لقاء الترسانة والبشائر بهدف لمثله، وعلى ملعب مدينة درنة حقق النهضة فوزه الثاني في التصفيات وجاء على حساب النصر زليتن بهدف دون رد.

- اليوم 3 مباريات في الجولة الرابعة لتصفيات الصعود للدوري الممتاز

- 7 أندية تحجز بطاقة العبور لتصفيات الصعود للدوري الممتاز الليبي

الصدارة للنهضة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، وفي المركزين الثاني والثالث يأتي البشائر والملعب الليبي بخمس نقاط لكل منهما، وفي المركزين الرابع والخامس يأتي الشموع والترسانة بأربع نقاط لكل منهما، وأخيرًا يحتل الوطن والنصر زليتن المركزين السادس والسابع برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

يشار إلى أن المجموعة تتبارى فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل أول وثاني الترتيب العام إلى الدوري الممتاز في الموسم القادم 2023 /2024.