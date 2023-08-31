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اليوم 3 مباريات في الجولة الرابعة لتصفيات الصعود للدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 31 أغسطس 2023, 03:57 مساء
اليوم 3 مباريات في الجولة الرابعة لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
لقطة من مباراة النهضة والوطن بالجولة الأولى (فيسبوك)
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يتجدد الموعد اليوم الخميس مع ثلاث مباريات في الجولة الرابعة لتصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لفرق المجموعة الثانية.

مباريات اليوم بالمجموعة الثانية
على ملعب شحات يلتقي فريق الشموع ولديه ثلاث نقاط مع فريق الوطن الذي يملك نقطتين في مباراة يراقبها محمد الزلاوى، وعلى ملعب البيضاء يلعب البشائر برصيد أربع نقاط مع الترسانة برصيد ثلاث نقاط ويراقب اللقاء إبراهيم الفاخري، وعلى ملعب درنه يلتقي النهضة برصيد أربع نقاط مع النصر زليتن بثلاث نقاط، ويراقب المباراة عاشور سليمان.

4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
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وفي المجموعة الأولى تقام ثلاث مباريات غدًا الجمعة على ملعب نادي الوحدة بملعب القرضابية برصيد نقطة واحدة مع المروج الذي يملك خمس نقاط في لقاء يراقبه خيري الماقوري، وعلى ملعب أبوسليم يلتقي البرانس بدون نقاط مع البروق برصيد خمس نقاط، ويراقب المباراة محمد محرز، وعلى ملعب الترسانة يلعب الأنوار متصدر المجموعة برصيد سبع نقاط مع نجوم أجدابيا بنقطتين في مباراة يراقبها ناجي الخباط.
يشار إلى أن كل مجموعة تتبارى فيما بينها من نصف دوري ليتأهل صاحبا الترتيب الأول والثاني من كل مجموعة للدوري الممتاز الموسم القادم 2023 /2024.

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