المقاولون العرب يشكو السويحلي إلى «فيفا» لتعاقده مع جون أوكلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسئولو نادي المقاولون العرب المصري رفضهم الاعتراف بصحة تعاقد نادي السويحلي مع النيجيري جون أوكلي الذي جرى الإعلان عنه اليوم الأربعاء، عبر صفحة النادي على موقع «فيسبوك».

المقاولون العرب يصعد ضد السويحلي

وقرر نادي المقاولون العرب التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدوري لكرة القدم «فيفا»، ضد نادي السويحلي وجون أوكلي على خلفية التعاقد الذي جرى بين أوكلي والنادي الليبي.

وأشار النادي المصري إلى أن اللاعب مرتبط بعقد معه يمتد لموسم كامل، ولا يحق له التفاوض أو التوقيع لأي نادٍ آخر دون موافقة المقاولون العرب.

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وتحظر لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على أي لاعب التوقيع لناديين، كما أنها تمنع أي نادٍ من التعاقد مع لاعب مرتبط بعقد احترافي مع نادٍ آخر.

وسبق لنادي المقاولون العرب أن أصدر بيانا حذر فيه أي نادٍ من التفاوض أو التوقيع مع جون أوكلي نظرا لأنه لاعب مرتبط بعقد احترافي.

مفاوضات فاشلة بين السويحلي والمقاولون العرب

وشدد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على كرة القدم في نادي المقاولون العرب في تصريحات تليفزيونية، على أن نادي السويحلي يعلم أن جون أوكلي مرتبط بعقد مع النادي المصري، حيث سبق أن دارت مفاوضات بين الناديين بشأن انتقال اللاعب إلى صفوف النادي الليبي، لكنها لم تكلل بالنجاح.

وفوجئ المقاولون العرب الملقب بـ«ذئاب الجبل»، بتهرب جون أوكلي من العودة إلى مصر وغيابه عن معسكر الاستعداد للموسم الكروي الجديد، على الرغم من حصوله على كامل مستحقاته المالية، قبل أن يفاجأ النادي بإعلان السويحلي عن تعاقده مع اللاعب النيجيري.