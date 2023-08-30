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الليبي السعداوي يمثل أفريقيا في الدورة العالمية بالسعودية للكاراتيه

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 30 أغسطس 2023, 02:08 مساء
الليبي السعداوي يمثل أفريقيا في الدورة العالمية بالسعودية للكاراتيه
تتويج سابق للبطل الدولي الليبي نوري السعداوي. (فيسبوك)
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اختار الاتحاد الدولي للكاراتيه بطل ليبيا الدولي نوري السعداوي للمشاركة في دورة الألعاب العالمية القتالية التي تستضيفها مدينة الرياض السعودية في شهر أكتوبر المقبل.

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جاء اختيار البطل الليبي المتألق السعداوي لتمثيل القارة الأفريقية في وزن فوق 84 كغم بهذه الدورة العالمية وفقًا لنتائجه المسجلة الأخيرة.

أيضاً اعتمد الاختيار على قياس السعداوي بالتصنيف الدولي والمتقدم ضمن قائمة أفضل 30 لاعبًا دوليًا، وهو الوحيد في وزنه بأفريقيا وصولًا لهذا الترتيب والتصنيف البارز دوليًا.

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