ثقة وأداء عالٍ في فوز الطائرة الليبية وديًا على مصر قبل بطولة أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يواصل منتخب ليبيا للكرة الطائرة استعداداته الجدية للمشاركة في بطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر بداية من بعد غدٍ الجمعة، فبعد معسكرين ناجحين بالمغرب وتونس خاض خلالهما عددًا من المباريات الودية، تحول المنتخب في معسكر ثالث بمدينة أكتوبر المصرية، والتقى وديًا مع منتخب مصر، وأظهر المنتخب الوطني أداء جيدًا وانسجامًا كبيرًا بين اللاعبين، وتمكن من التفوق بنتائج أشواط المباراة الثلاث.

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منتخب ليبيا للكرة الطائرة يتقدم في الشوط الأول

الشوط الأول انتهى بتقدم ليبيا بفارق نقطتين 25-23، والشوط الثاني كان التفوق ليبيًا أيضًا بفارق نقطتين أيضًا 34-32، وعقب نهاية الشوط غادر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ياسر قمر قاعة اللعب، ولم يكمل متابعته للمباراة.

تفوق ليبي في الشوط الثالث وسط سيطرة كاملة

وفي الشوط الثالث انتهى أيضًا بتفوق ليبيا 25-21، وبعد نهاية المباراة بثلاثة أشواط لصفر، وبناء على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر خاض الفريقان شوطًا رابعًا، لعبه منتخب ليبيا بالبدلاء وانتهى بتقدم مصر 25-16.

الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا.. السبت

يشار إلى أن السبت 2 سبتمبر المقبل سيكون الموعد مع الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة، والأحد 3 سبتمبر انطلاق الدور التمهيدي للبطولة.

منتخب ليبيا يستعد لمنافسات بطولة أفريقيا بمصر. (فيسبوك)