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«قوبعة» يجهز الطائرة الليبية لمنافسات القارة السمراء (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 07:05 مساء
«قوبعة» يجهز الطائرة الليبية لمنافسات القارة السمراء (صور)
المدرب التونسي غازى قوبعة خلال تدريبات منتخب ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
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تنطلق بطولة أفريقيا للكرة الطائرة في الثالث من سبتمبر المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة المنتخب الوطني الليبي الذي يلتقي، اليوم الثلاثاء، وديا مع منتخب مصر في تمام السادسة مساء على أرضية قاعة حسن مصطفى للألعاب الجماعية فى مدينة 6 أكتوبر.

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منتخب ليبيا استعد جيدا للحدث الأفريقي، تحت إشراف مدربه التونسي غازى قوبعة، من خلال معسكرين خارجيين ناجحين في المغرب وتونس، خاض خلالهما قرابة 5 مباريات ودية.

وستتنافس في هذه البطولة أقوى المنتخبات الأفريقية: مصر وتونس والمغرب والجزائر والكاميرون.

تدريبات منتخب ليبيا للكرة الطائرة استعدادا لبطولة أفريقيا. (فيسبوك)
تدريبات منتخب ليبيا للكرة الطائرة استعدادا لبطولة أفريقيا. (فيسبوك)
لقطة جماعية لمنتخب ليبيا للكرة الطائرة قبل بطولة أفريقيا. (فيسبوك)
لقطة جماعية لمنتخب ليبيا للكرة الطائرة قبل بطولة أفريقيا. (فيسبوك)
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