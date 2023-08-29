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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تنتهي دوريات السداسي والسباعي؟!

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 05:05 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تنتهي دوريات السداسي والسباعي؟!
مباراة للأهلي طرابلس وأبوسليم في الدوري السداسي (يمين) وبن صريتي (يسار). (فيسبوك)
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كما جرت العادة، فالاتحاد العام لكرة القدم يحدد موعد المسابقات، وبعد بدايتها تتوقف بسبب مطالبات الأندية التي لا تنتهي، وتتدخل في النهاية وزارة الرياضة ورئيس الحكومة، لتقدم الدعم. وفي الحقيقة لو أن هناك اتحادا عاما تهمه الكرة الليبية والمنتخبات الوطنية، لغيّر شكل المسابقة التي لم تجلب إلا الفوضى والنتائج السلبية، فلا يوجد اتحاد عام في العالم لديه دوريات سداسي وسباعي، وكأنها مسابقات لألعاب القوى.

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إن الحل الجذري للدوري الليبي هو مجموعة واحدة من 15 فريقا من ذهاب وإياب، وعدد مبارياته 210، وهناك ستستفيد الفرق من الاحتكاك فيما بينها، لأن معظم الفرق ستكون قوية، وتملك لاعبين مهرة، ومن خلالهم يرتفع المستوى الفني، وينعكس ذلك بالتالي على الفريق الوطني، الذي خرج من كل التصفيات، على أن يقام دوري الدرجة الأولى كذلك من 15 فريقا. ومن خلال المباريات والنقاط يتحدد البطل في الممتاز، وكذلك الدرجة الأولى، وبذلك يجرى الاستغناء عن دوريات السداسي والسباعي، وما يترتب عليها من مشاكل تحكيمية وتدخلات ومصاريف مادية.

إن السيد رئيس الحكومة الموحدة، على الرغم من أن ذلك ليس من اختصاصه، أعلن لوسائل الإعلام في فترة ماضية أن الدوري المقبل سيكون مجموعة واحدة، لكن يبدو أنه نسى الموضوع لكثرة مشاغله. الآن جرى ترحيل مباريات دوري الدرجة الأولى، الذي على ضوئه تصعد الفرق الأربعة من المجموعتين، إلى حين أن تفي الجهات المسؤولة بضرورة دعمها ماديا، على الرغم من أنه لا يوجد شيء رسمي بضرورة الدعم.

الاتحاد العام، بما يتلقاه من مساعدات بالعملة الصعبة من الاتحاد الدولي، ملزم بمساعدة الأندية في تذاكر السفر والإقامة والإعاشة وتوفير المواصلات من وإلى الملاعب. لكن في ظل غياب الدولة، المتمثلة في وزارة الرياضة، ومعرفة الأندية المبالغ التي تهدر على غير طاعة الله، تطمع في الحصول على نصيبها من أموال الموازنة المخصصة لوزارة الرياضة. إن شاء الله تحل المشكلة، ويكتمل الدوري الرباعي، ويكون آخر الدوريات التي تقام بعد انتهاء المسابقات الرسمية، ومسكينة كرة القدم في بلادنا، فمن يأتي يجد نفسه مسؤولا عنها، ثم لا يعرف كيف يسيرها نحو الأفضل والرقي وتحقيق الأمجاد. وأخيرا، أتمنى أن ينتهي الدوري السباعي على خير وسلام، وتترشح الفرق الجديرة بذلك.

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