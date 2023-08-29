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الطائرة الليبية تواجه مصر وديا استعدادا لبطولة أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 02:34 مساء
الطائرة الليبية تواجه مصر وديا استعدادا لبطولة أفريقيا
بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول للكرة الطائرة تصل القاهرة. (فيسبوك)
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وصلت العاصمة المصرية القاهرة، أمس الإثنين، بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول للكرة الطائرة، لإقامة معسكره الاستعدادي الأخير قبيل انطلاق البطولة الأفريقية في القاهرة.

- بعد انتهاء مهلة الترشح.. الأهلي طرابلس والسويحلي ممثلا ليبيا بالبطولة العربية للطائرة

المنتخب الوطني سيخوض لقاء وديا، مساء اليوم الثلاثاء، مع المنتخب المصري للكرة الطائرة، وأجرى تدريبه الأخير على أرضية قاعة الألعاب الجماعية في مجمع حسن مصطفى، استعدادا للمباراة.

وقد أجرى المنتخب الوطني معسكرا خارجيا في المغرب، وخاض خلاله عدة مباريات مع المنتخب الوطني المغربي، استعدادا لبطولة أفريقيا.

وتوّج المنتخب الوطني بالبطولة العربية التي أقيمت أخيرا في الجزائر.

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