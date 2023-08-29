الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

كشفت إدارة نادي الأهلي طرابلس التعاقد الرسمي مع المدافع الدولي الليبي سند الورفلي، لتعزيز خط دفاع الفريق في الموسم الجديد، بعد سلسلة من المفاوضات والعروض.

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انضم الورفلي قادما من نادي الاتحاد، الذي لم يلعب معه مرحلة الإياب والدور السداسي بسبب مشاكل مالية بين النادي واللاعب.

رحلة احتراف خارجي تنتهي مع الرجاء المغربي

يعد «الورفلي» من المدافعين المتميزين، ولعب مع المنتخب الوطني. كما احترف خارجيا مع فريق الرجاء المغربي، ولعب للاتحاد ثم الأهلي طرابلس، قبل احتراف في الفريق المغربي.

كما تعاقدت إدارة النادي رسميا مع المهاجم المحترف الأنغولي أدريانو بالميرو دوارتي، الملقب بـ«بيانو».

من جهة أخرى، سيجرى الاستغناء عن عدد من اللاعبين، من بينهم المحترف التونسي مراد الهذلي.

الورفلي يوقع على عقده الجديد مع الأهلي طرابلس في حضور رئيس النادي أبوعون. (فيسبوك)

الورفلي يحمل قميص الأهلي طرابلس بعد التوقيع. (فيسبوك)