الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا الكيني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تأهل فريق الهلال الليبي إلى الدور التمهيدي الثاني والأخير ببطولة «الكونفدرالية» على حساب فريق كاكامينغا الكيني بعد فوزه، أمس الأحد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الإياب، ليلتقي الهلال فريق ريوان سبورت الرواندي.

- الهلال يتعادل خارج أرضه مع كاكاميغا الكيني بكأس الكونفيدرالية

- الهلال الليبي يصدر بيانا لتوضيح عدم بث مباراته أمام كاكاميغا الكيني في «الكونفيدرالية»

وتأهل الهلال إلى دور الـ32 الأول من بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية بعد تغلبه على كاكاميغا الكيني في ملعب شهداء بنينا ببنغازي، ليواجه فريق رايون سبورت الرواندي.

وتعادل الهلال مع فريق كاكامينغا الكيني دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية.