تأجيل الجولة الرابعة بدوري التتويج السباعي في الدرجة الأولى...

أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم الجولة الرابعة بدوري التتويج السباعي في الدرجة الأولى والتي كان مقررًا أن تجرى اليوم وغدًا الثلاثاء.
- «بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل دوري الدرجة الأولى الليبي.. البرانس في الصدارة
وتقام مباريات المجموعة الأولى، الجمعة المقبل الأول من سبتمبر في تمام الساعة الخامسة مساء؛ حيث يلتقي القرضابية مع المروج بملعب نادي الوحدة، والبرانس يلتقي البروق بملعب أبوسليم، ونجوم أجدابيا مع الأنوار بملعب نادي الترسانة، بينما يخلد وفاق أجدابيا للراحة هذا الأسبوع.
تأجيل مباريات المجموعة الثانية للخميس المقبل
وتقام مباريات المجموعة الثانية الخميس 31 أغسطس الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، ويلتقي الشموع مع الوطن على أرضية ملعب شحات، والبشائر مع الترسانة على أرضية ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، والنهضة مع النصر زليتن بملعب درنة، بينما يخلد الملعب الليبي للراحة في تلك الجولة.
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