تأجيل الجولة الرابعة بدوري التتويج السباعي في الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم الجولة الرابعة بدوري التتويج السباعي في الدرجة الأولى والتي كان مقررًا أن تجرى اليوم وغدًا الثلاثاء.

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وتقام مباريات المجموعة الأولى، الجمعة المقبل الأول من سبتمبر في تمام الساعة الخامسة مساء؛ حيث يلتقي القرضابية مع المروج بملعب نادي الوحدة، والبرانس يلتقي البروق بملعب أبوسليم، ونجوم أجدابيا مع الأنوار بملعب نادي الترسانة، بينما يخلد وفاق أجدابيا للراحة هذا الأسبوع.