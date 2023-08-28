أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير بـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تأهل فريق كرة القدم الأول بنادي أبوسليم الليبي إلى الدور التمهيدي الثاني في بطولة «الكونفدرالية» على حساب فريق الأولمبي الباجي التونسي، في أول مشاركة أفريقية، ليلتقي في الدور التالي مع فريق كمبالا سيتي الأوغندي.

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جاء تأهل أبوسليم بعدما استفاد من سابق فوزه في لقاء الذهاب بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في تونس الأسبوع الماضي قبل أن يتعادل بنتيجة سلبية في الإياب ليظفر ببطاقة التأهل.

قدم أبوسليم مباراة كبيرة وتمكن من امتصاص حماس لاعبي الأولمبي الباجي الساعين إلى تسجيل هدف لتصحيح الأوضاع والحفاظ على حظوظ الفريق في البطولة الأفريقية، غير أن لاعبي أبوسليم كانوا بالمرصاد لكل المحاولات التونسية.