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الأهلي بنغازي والسويحلي بطلا كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 و17 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 28 أغسطس 2023, 02:27 مساء
الأهلي بنغازي والسويحلي بطلا كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 و17 عاما
نهائيات مسابقتي كأس ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
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أُسدل الستار أمس الأحد بقاعة الألعاب الرياضية في مصراتة على نهائيات مسابقتي كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 14و17 عاما، بتتويج الأهلي بنغازي بكأس ليبيا تحت 14 عاما، بعد فوزه في المباراة النهائية على السويحلي بنتيجة شوطين دون رد كانت نتيجتهما (26-24، 25-15).

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وتوج السويحلي بكأس 17 عاما، بعد فوزه في المباراة النهائية على الجزيرة، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (25-15، 25-15، 25-18).

سجل أبطال الطائرة لموسم 2022-2023
بطولة الدوري الدرجة الأولى (السويحلي).
كأس ليبيا للدرجة الأولى (الأهلي بنغازي).
بطولة الدوري تحت 21 عاما (الجزيرة).
بطولة كأس ليبيا تحت 21 عاما (الاتحاد المصراتي).
بطولة الدوري تحت 17 عاما (السويحلي).
كأس ليبيا تحت 17عاما (السويحلي).
بطولة الدوري تحت 14 عاما (الأهلي بنغازي).
بطولة كأس ليبيا تحت 14 عاما (الأهلي بنغازي).

نهائيات مسابقتي كأس ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
نهائيات مسابقتي كأس ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
نهائيات مسابقتي كأس ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
نهائيات مسابقتي كأس ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
نهائيات مسابقتي كأس ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
نهائيات مسابقتي كأس ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
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