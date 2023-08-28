3 مباريات جديدة في تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الإثنين مع ثلاث مباريات في الجولة الرابعة من تصفيات الصعود لدوري القسم الممتاز لكرة القدم عن فرق المجموعة الثانية، فعلى ملعب مدينة شحات الشموع يلتقي الوطن وكلاهما بـ3 نقاط في رصيده، وكلف بمراقبتها المراقب محمد الزلاوي.

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وعلى ملعب البيضاء الترسانة بـ3 نقاط يلتقي البشائر برصيد 4 نقاط، والمراقب إبراهيم الفاخري، وعلى ملعب درنة النهضة برصيد 4 نقاط يتبارى مع النصر زليتن برصيد 3 نقاط، والمراقب عاشور سليمان.

3 مواجهات للمجموعة الأولى.. الثلاثاء

وغدا الثلاثاء يتجدد الموعد مع ثلاث مباريات في الجولة الرابعة لتصفيات الصعود للقسم الممتاز لفرق المجموعة الأولى، فعلى ملعب نادي الوحدة القرضابية يلتقي المروج والمراقب خيري الماقوري.

وعلى ملعب أبوسليم البرانس يلتقي البروق والمراقب محمد محرز، وعلى ملعب الترسانة الأنوار يلتقي نجوم أجدابيا والمراقب ناجي الخباط.