مباريات استعراضية في 4 مدن ليبية خلال الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

احتفلت أسرة الملاكمة الليبية بمدينة بنغازي، أمس الأحد، باليوم العالمي للملاكمة الذي يصادف 27 أغسطس من كل عام، وأقيمت الاحتفالية على هامش بطولة الفئات السنية، حضرها عدد من الملاكمين القدامى في مقدمتهم الملاكمان سالم إبراهيم وعلي صقر.

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وأقيمت أيضا احتفاليتان مماثلتان للمناسبة نفسها بمنطقتي الوسطى والخليج، كما أقيمت احتفالية رابعة بصالة المنتخبات بالمدينة الرياضية في طرابلس، بحضور رئيس الاتحاد يوسف البهلول السود، كما شهدت مباريات استعراضية للناشئين ولقدامى اللاعبين.

من بين الاستعراضات نزال القدامى بين عبدالحكيم عمار مع عمر الزليطني، وصالح الفورتي مع صالح المشري، وعبدالسلام مسعود مع جمعة الفتني، وفي ختام الاحتفالية منحت شهادات تقدير للمشاركين.

جانب من المباريات الاستعراضية في الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة، 27 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)

جانب من المباريات الاستعراضية في الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة، 27 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)

جانب من المباريات الاستعراضية في الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة، 27 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)

جانب من المباريات الاستعراضية في الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة، 27 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)

جانب من المباريات الاستعراضية في الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة، 27 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)

جانب من المباريات الاستعراضية في الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة، 27 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)

جانب من المباريات الاستعراضية في الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة، 27 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)

جانب من المباريات الاستعراضية في الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة، 27 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)

جانب من المباريات الاستعراضية في الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة، 27 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)

جانب من المباريات الاستعراضية في الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة، 27 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)

جانب من المباريات الاستعراضية في الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة، 27 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)

جانب من المباريات الاستعراضية في الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة، 27 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)