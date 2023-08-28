منتخب ليبيا يواصل استعداداته لأفريقية الكرة الطائرة بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يواصل منتخب ليبيا للكرة الطائرة استعداداته للمشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي تستضيفها مصر الأسبوع المقبل، وبعد معسكر ناجح بالمغرب تواصل لثمانية أيام خاض خلاله المنتخب الوطني أربع مباريات ودية مع منتخب المغرب للكرة الطائرة.

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تحول بعدها الفريق الوطني بيومين إلى معسكره الثاني في تونس، وخاض أمس الأحد أولى مباراته الودية مع منتخب تونس في مباراة تواصلت لأربعة أشواط، تقاربت فيها النتيجة.

المنتخب الليبي للكرة الطائرة يواصل معسكره في تونس

تقدمت تونس في الشوط الأول بفارق نقطتين 26-24، والشوط الثاني كان التفوق في ليبيا بفارق نقطتين أيضا 25-23، وعادت تونس لتتفوق بالشوط الثالث 25-23، والشوط الرابع لليبيا 25-20.

وفي البرنامج المحدد للفريق الوطني المتفق عليه مع الاتحاد الليبي للكرة الطائرة إقامة مباراة ودية ثانية بين المنتخبين قبل التحول إلى القاهرة في اليومين المقبلين.