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الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 10:11 مساء
الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا
لقطة مثبتة من فيديو مباراة الهلال وكاكاميغا الأحد 27 أغسطس 2023 (قناة الوسط)
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تأهل الهلال إلى دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تغلبه على كاكاميغا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة الإياب للدور التمهيدي التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب شهداء بنينا، ليواجه فريق رايون سبورت الرواندي في دور الـ32.

كاكاميغا يضغط على الهلال
المباراة بدأت هادئة ومرت الدقائق الأولى بلا خطورة على المرميين بسبب اعتماد كاكاميغا على تكثيف التواجد في منتصف الملعب والضغط على لاعبي الهلال في منتصف ملعبهم لدفعهم إلى ارتكاب الأخطاء، ومن ثم محاولة مباغتة الهلال بهجمات خطيرة.

في الدقيقة السابعة سدد عز الدين المريمي كرة ضعيفة في يد الحارس الكيني، وفي الدقيقة العاشرة يسقط عبدالقادر غراب داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء إلا أن الحكم الجزائري حسام بن يحيى أشار بعدم وجود خطأ.

الهلال يغزو شباك كاكاميغا
في الدقيقة 13 يأتي الخبر السعيد للهلال وجماهيره عندما تمكن إيزي إيفيان من افتتاح التسجيل بتسديدة قوية سكنت الشباك الكينية.

في الدقيقة 24 سدد أسامة بلعيد كرة قوية اصطدمت بيد أحد المدافعين داخل منطقة الجزاء، غير أن الحكم أشار باحتساب الكرة خارج منطقة الجزاء، رافضًا احتساب ركلة جزاء، إلا أن أسامة بلعيد سدد الكرة ببراعة شديدة لتسكن الشباك محرزًا الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 26.

في الدقيقة 32 تمكن الهلال من تعزيز تقدمه بإحراز الهدف الثالث عن طريق إيزي إيفيان من تمريرة عز الدين المريمي خلف مدافعي كاكاميغا انفرد بها إيفيان بالحارس وسدد على يمين الحارس مسجلا هدفه الثاني وهدف الهلال الثالث.

يعود السر وراء تفوق الهلال إلى التركيز على اختراق دفاع الفريق الكيني عن طريق الجبهة اليسرى التي يشغلها عبدالقادر غراب بمساندة فعالة من أسامة بلعيد، أو الاحتراق من العمق، مع التركيز على ضرب دفاع كاكاميغا بالكرات البينية خلف المدافعين.

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في الدقيقة 45 يحرز كاكاميغا هدفا عن طريق موزيس مانغيلا من خطأ دفاعي من جانب البرعصي مدافع الهلال الذي أخطأ في إعادة الكرة للحارس المسماري ليجد مانغيلا الكرة أمامه فيودعها الشباك وتصبح النتيجة 3-1، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

شوط الحذر الهلالي
خلال الشوط الثاني كان من الواضح أن المدير الفني لفريق الهلال محمد عودة شدد على لاعبيه ضرورة الحذر الشديد خلال النصف الثاني من المباراة لمنع الضيوف من هز الشباك مجدد، وهو ما وضح من خلال إعادة انتشار اللاعبين على أرض الملعب، والتقدم بحساب شديد، مع التزام الدفاع بعدم ارتكاب الأخطاء مثلما حدث في الشوط الأول.

وتمكن لاعبو الهلال من تنفيذ تعليمات مدربهم بحذافيرها الأمر الذي مكن الهلال من الحفاظ على تقدمه بفارق الهدفين ووضع كاكاميغا تحت ضغط.

ونجح لاعبو الهلال في إغلاق نصف الملعب وتمرير الكرة فيما بينهم لاستهلاك الكرة بطريقة قانونية وإيجابية، بينما حرص كاكاميغا على عدم الاندفاع خشية إصابة مرماه بمزيد من الأهداف، الأمر الذي نتج عنه عدم وجود أحداث وفرص عديدة خلال الشوط الثاني.

الهدف الرابع للهلال
في الدقيقة 83 تمكن كالفن إندوه من إحراز الهدف الرابع بضربة رأس قوية سكنت الشباك دون أن يتمكن الحارس من التصدي لها، وهو الهدف الذي انتهت به المباراة بنتيجة 4-1 للهلال.

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