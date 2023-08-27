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الحطاب والمسلاتي وأبوشاقور في صدارة الختام القوي لبطولة ليبيا للجودو (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 03:38 مساء
الحطاب والمسلاتي وأبوشاقور في صدارة الختام القوي لبطولة ليبيا للجودو (صور)
أبطال الجودو الليبي على منصات التتويج، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
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اختُتمت بطولة ليبيا للجودو، أمس السبت، وسط تحقيق نتائج طيبة في البطولة عبر مختلف الأوزان والأعمار، كما توجهت صفحة الاتحاد الليبي للعبة عبر «فيسبوك» بالشكر إلى كل من أسهم في إنجاح البطولة والظهور بهذا المظهر الرائع.

أيضًا تناولت الصفحة الشكر لكل ما حققته لجان البطولة من نجاح من لجنة مسابقات ورئيسها نبيل دراويل ولحنة الحكام ورئيسها الحكم الدولي عبدالسلام الشفلو، وكذلك اتحاد الطب الرياضي، وكذلك فوج كشافة حي الأندلس.

رامي الحطاب يتصدر النتائج النهائية في منافسات -66 كغم
وفي منافسات الرجال -66 كغم، تفوق في النتائج النهائية رامي الحطاب لاعب اتحاد الجمارك الرياضي وحصد المركز الأول، وجاء ثانيًا مصطفى بن عيسى لاعب اتحاد الشرطة الرياضي، وجاء ثالثًا زیاد سلیمان لاعب اتحاد الشرطة الرياضي أيضًا.

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المسلاتي يتفوق في نتائج الرجال +100 كغم
وفي منافسات الرجال +100 كغم، تفوق في النتائج النهائية سالم المسلاتي لاعب اتحاد الشرطة الرياضي، وجاء ثانيًا زميله بنفس النادي محمد الجرساني.

لاعب اتحاد الشرطة أبوشاقور في صدارة وزن 81 كغم
وفي منافسات رجال 81 كغم، جاء أولًا لاعب اتحاد الشرطة الرياضي عبدالعاطي أبوشاقور، وجاء ثانيًا لاعب اتحاد الجمارك الرياضي أحمد العجيمي، وجاء ثالثًا لاعب نادي غوط الشعال عبدالحميد العش.

القويري يتصدر نتائج فئة الناشئين في وزن 90 كغم
وفي فئة الناشئين، أحرز محمد القويري ذهبية وزن فوق 90 كغم، ومحمود الرقيعي ذهبية وزن تحت 90 كغم، وأنس أبو شويقير ذهبية وزن تحت 73 كغم.

وجاء أنس غلاب بذهبية وزن تحت 66 كغم، وأنس عبدالمولى ذهبية وزن تحت 60 كغم، ومهاب منصور ذهبية وزن تحت 55 كغم، وعلي عيسى ذهبية وزن تحت 50 كغم.

جانب من منافسات الجودو في بطولة ليبيا، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات الجودو في بطولة ليبيا، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات الجودو في بطولة ليبيا، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات الجودو في بطولة ليبيا، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
أبطال الجودو الليبي على منصات التتويج، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
أبطال الجودو الليبي على منصات التتويج، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات الجودو في بطولة ليبيا، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات الجودو في بطولة ليبيا، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
تسليم الشهادات لأبطال الجودو الليبي، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
تسليم الشهادات لأبطال الجودو الليبي، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
أبطال الجودو الليبي على منصات التتويج، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
أبطال الجودو الليبي على منصات التتويج، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات الجودو في بطولة ليبيا، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
جانب من منافسات الجودو في بطولة ليبيا، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
أبطال الجودو الليبي على منصات التتويج، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
أبطال الجودو الليبي على منصات التتويج، السبت 26 أغسطس 2023. (تصوير - محمود دردور)
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