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شاهد عبر «Wtv».. السويحلي يقدم مدربه الجديد في حضور أحدث الصفقات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 02:12 مساء
شاهد عبر «Wtv».. السويحلي يقدم مدربه الجديد في حضور أحدث الصفقات
السويحلي يقدم مدربه الجديد لسعد جردة في حضور أحدث الصفقات. (صورة مثبتة من الفيديو)
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نقلت قناة الوسط «Wtv» المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة نادي السويحلي، أمس السبت، لتقديم المدرب التونسي لسعد جردة الشابي، تمهيدا لقيادته الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، بحضور أبرز الصفقات الجديدة.

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ووصل المدرب الجديد ليبيا، ومعه المعد البدني عمر بن ونيس، رفقة لاعب فريق الأهلي طرابلس السابق هيثم العيوني، المقرر انضمامه للفريق بعد توقيعه للسويحلي أيضا في صفقة انتقال حر.

السويحلي يستعين بالخبرة التونسية في الموسم الجديد  
المدرب الجديد لنادي السويحلي يعد من أبرز المدربين التوانسة، ويملك مؤهلا علميا عاليا، ورخص تدريب من أوروبا، وتحصل على كأس العرب للأندية مع الرجاء المغربي في العام 2020.

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