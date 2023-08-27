شاهد عبر «Wtv».. السويحلي يقدم مدربه الجديد في حضور أحدث الصفقات

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت قناة الوسط «Wtv» المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة نادي السويحلي، أمس السبت، لتقديم المدرب التونسي لسعد جردة الشابي، تمهيدا لقيادته الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، بحضور أبرز الصفقات الجديدة.

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ووصل المدرب الجديد ليبيا، ومعه المعد البدني عمر بن ونيس، رفقة لاعب فريق الأهلي طرابلس السابق هيثم العيوني، المقرر انضمامه للفريق بعد توقيعه للسويحلي أيضا في صفقة انتقال حر.