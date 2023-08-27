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شاهد.. قراءة علي ارحومة عبر «Wtv» لرباعي ليبيا الأفريقي قبل جولة الإياب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 01:24 مساء
شاهد.. قراءة علي ارحومة عبر «Wtv» لرباعي ليبيا الأفريقي قبل جولة الإياب
علي ارحومة أثناء الحديث عبر «Wtv» في وجود عادل الخمسي وعبد الرحيم نجم. (صورة مثبتة من الفيديو)
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قدمت قناة الوسط «Wtv» حلقة جديدة، الجمعة، لاستعراض موقف الفرق الأربعة المشاركة في بطولتي أفريقيا: الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري الأبطال، والهلال وأبوسليم في «الكونفدرالية».

قدم الحلقة عبر قناة الوسط «Wtv» الإعلامي مراد دخيل في وجود ثلاثي تحليل قناة الوسط «Wtv»: عادل الخمسي وعبد الرحيم نجم وعلي ارحومة.

تحليل علي ارحومة عبر «Wtv» قبل جولة الحسم
قال علي ارحومة: «أبارك لفريق أبوسليم على نتيجة الذهاب بالفوز في تونس، وهو دون خبرة قارية. لذا كل التحية للاعبين والجهاز الفني الذي أثبت أن مسيرته ليست صدفة».

- شاهد.. بعيون قناة «Wtv» حظوظ تأهل فرسان ليبيا الأربعة في دوري الأبطال و«الكونفدرالية»

وأضاف ارحومة: «الهلال قدم أداء قويا في الذهاب، وبإمكانه العبور في جولة الإياب».
      
وأكمل ارحومة حديثه لقناة الوسط «Wtv»: «موقف الأهلي طرابلس صعب، لكن يمكنه الفوز بهدفين مثل نتيجة الذهاب، على أمل لعب ضربات ترجيح».

واختتم: «لا أحد ضمّن التأهل في الأندية الأربعة، والجميع لديه أمل في الصعود خلال جولة الحسم المقبلة».

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وتترقب كرة القدم الليبية، اليوم الأحد، جولة الحسم للأندية الأربعة المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا و«الكونفدرالية»، بعد ظهورها الخافت في جولة الذهاب وتحقيقها نتائج غير حاسمة، وذلك في جولة الإياب بالدور التمهيدي الأول في البطولتين على الصعيد القاري.

انتهاء جولة الذهاب بنتائج غير حاسمة
انتهت جولة الذهاب في الدور التمهيدي بعدما خاض ممثلو الكرة الليبية الأربعة غمار المنافسات الأولى. ففي دوري أبطال أفريقيا، تعثر بطل الدوري الليبي الأهلي طرابلس أمام مستضيفه فريق نواذيبو الموريتاني، لتتعقد مهمته في التأهل للدور الثاني، بعد أن خسر في نواكشوط بالنتيجة والأداء بهدفين مقابل لا شيء.

تفوق للأهلي بنغازي برباعية أمام أنيمبا النيجيري
أما الممثل الثاني لكرة القدم الليبية في دوري أبطال أفريقيا الأهلي بنغازي فخاض مباراة قوية على ملعبه (شهداء بنينا) وأمام جماهيره الغفيرة ضد فريق أنيمبا النيجيري، وتفوق عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليؤجل الحسم في لقاء العودة بنيجيريا في مهمة ليست سهلة.

وفي «الكونفدرالية»، نجح فريق الهلال في فرض التعادل السلبي على مستضيفه فريق كاكامينغا الكيني على ملعبه بالعاصمة نيروبي.

ظهور مطمئن لأبوسليم الوافد الجديد قاريا
فريق أبوسليم، الذي يمثل الكرة الليبية للمرة الأولى في تاريخه، حقق انتصاراً تاريخياً على حساب مستضيفه فريق أولمبي الباجي في ملعب رادس بهدف دون رد، ليخطو خطوة مهمة نحو بلوغ الدور الثاني، ويكون أكثر ممثلي ليبيا حظاً في الترشح، والمضي قدماً نحو تأهل تاريخي إلى الدور الثاني.

الفقرة التحكيمية عبر قناة الوسط «Wtv»
يشمل الاستديو فقرة VAR STOUDIO للتحليل على الحالات التحكيمية في المباراتين، والتي ستبث بعد انتهاء فقرة التحليل الأخيرة للمباراتين عبر تردد HD، وسيكون زمنها 15-20 دقيقة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

حلقة جديدة من استديو التحليل عبر قناة الوسط «Wtv» مع الإعلامي مراد دخيل في وجود عادل الخمسي وعبد الرحيم نجم وعلي ارحومة. (صورة مثبتة من الفيديو)
حلقة جديدة من استديو التحليل عبر قناة الوسط «Wtv» مع الإعلامي مراد دخيل في وجود عادل الخمسي وعبد الرحيم نجم وعلي ارحومة. (صورة مثبتة من الفيديو)
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