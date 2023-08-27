قناة «Wtv» تنقل عبر البث المباشر مواجهتين في دوري الأبطال و«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت قناة الوسط «Wtv» برنامجها فيما يخص المواجهات الأفريقية المقررة إقامتها، اليوم الأحد، في بطولتي دوري أبطال أفريقيا و«الكونفدرالية». وضمت أجندة «Wtv» مواعيد المباريات المنقولة حسب توقيت ليبيا على النحو التالي:

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المباراة الأولى

الأهلي طرابلس × نواذيبو الموريتاني - إستاد القاهرة

بداية الاستوديو 4:00 «Wtv» - بداية المباراة 5:00 «Wtv».

المباراة الثانية

الهلال × كاكامينغا الكيني - ملعب شهداء بنينا

بداية الاستوديو 7:30 «Wtv» - بداية المباراة 8:00 «Wtv».

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تنويه مهم من قِبل قناة الوسط «Wtv»

المواعيد ثابتة إلا في حالة تغيير موعد مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو، ودخولها على وقت المباراة الثانية. في هذه الحالة، سيجرى إخطار السادة المتابعين في حينه بشكل عاجل، على أن يشمل الإخطار التردد الثاني لقناة الوسط «Wtv» .

الفقرة التحكيمية عبر قناة الوسط «Wtv»

يشمل الاستديو فقرة VAR STOUDIO للتحليل على الحالات التحكيمية في المباراتين، والتي ستبث بعد انتهاء فقرة التحليل الأخيرة للمباراتين عبر تردد HD، وسيكون زمنها 15-20 دقيقة.