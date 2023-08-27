61 مشاركا في بطولة تنس الطاولة بليالي المدينة القديمة في طرابلس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت في دار كريستة بالمدينة القديمة في طرابلس بطولتي هواة ورواد لعبة تنس الطاولة، اللتين أقيمتا ضمن فعاليات ليالي المدينة القديمة، بمشاركة 61 لاعبا (هواة ورواد)، وأسفرت نتائجهما النهائية عن النحو التالي:

1- بطولة الهواة

توج بالصادق القروش بالميدالية الذهبية، ونال الفضية عبدالرحمن انجيم، وذهبت الميدالية البرونزية للاعب عمر التير.

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2- بطولة الرائدات

توجت اللاعبة نجلاء السنوسي بالميدالية الذهبية، ونالت الفضية اللاعبة فطومة عريبي.

3- بطولة الرواد تحت 60 عاما

توج بالميدالية الذهبية اللاعب عبدالوهاب الفيتوري، ونال الفضية خالد السوري، وذهبت بالبرونزية لعادل اعبيه.

4- الرواد + 60 عاما

توج بالميدالية الذهبية رضا انصير، ونال الفضية عبدالمنعم الشويقي، وذهبت البرونزية لمحمود النعاس.

الأعضاء المشاركون في فعاليات بطولتي هواة ورواد لعبة تنس الطاولة بطرابلس. (فيسبوك)

الأعضاء المشاركون في فعاليات بطولتي هواة ورواد لعبة تنس الطاولة بطرابلس. (فيسبوك)

الأعضاء المشاركون في فعاليات بطولتي هواة ورواد لعبة تنس الطاولة بطرابلس. (فيسبوك)