نتائج مميزة في بطولة ليبيا للجودو بمختلف الفئات

القاهرة - بوابة الوسط

أقيمت، اليوم السبت، منافسات اليوم الثاني من بطولة ليبيا للجودو لفئات الشباب والناشئين والبراعم.

نتائج فئة الشباب

أسفرت نتائج فئة الشباب عن فوز عبدالوهاب الشيخ بذهبية وزن فوق 100 كيلوغرام، ومحمد القويري بذهبية وزن تحت 100 كيلوغرام، وعبدالحميد العش بذهبية وزن تحت 81 كيلوغراما، وطارق أبوشاقور بذهبية وزن تحت 73 كيلوغراما، وأحمد عبدالمولى بذهبية وزن تحت 66 كيلوغراما، ومهاب منصور بذهبية وزن تحت 55 كيلوغراما.

وفي فئة الناشئين، أحرز محمد القويري ذهبية وزن فوق 90 كيلوغراما، ومحمود الرقيعي ذهبية وزن تحت 90 كيلوغراما، وأنس أبو شويقير ذهبية وزن تحت 73 كيلوغراما، وأنس غلاب ذهبية وزن تحت 66 كيلوغراما، وأنس عبدالمولى ذهبية وزن تحت 60 كيلوغراما، ومهاب منصور ذهبية وزن تحت 55 كيلوغراما، وعلي عيسى ذهبية وزن تحت 50 كيلوغراما.

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وفي فئة البراعم، فاز على السوكني بذهبية وزن تحت 73 كيلوغراما، وأوس معيتيق بذهبية وزن تحت 60 كيلوغراما، وفيصل عبدالمولى بذهبية وزن تحت 55 كيلوغراما، وعبدالله المرخي بذهبية وزن تحت 46 كيلوغراما، وعبدالرحمن أبوالخير بذهبية وزن تحت 42 كيلوغراما، وحاتم عيسى بذهبية وزن تحت 38 كيلوغراما، وزكريا الشنطة بذهبية وزن تحت 30 كيلوغراما، ومصعب الأطرش بذهبية وزن تحت 27 كيلوغراما.