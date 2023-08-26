«بوابة الوسط» تستعرض أحدث تفاصيل الدوري السباعي المؤهل للممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أقيمت، الخميس ،مباريات الجولة الثالثة من الدوري السباعي دوري التتويج لفرق الدرجة الأولى بإقامة 6 مباريات، أسفرت عن فوز النصر زليتن ووفاق أجدابيا والمروج، وفيما يلي نتائج الجولة:

المجموعة الأولى

تعادل إيجابيا البروق والأنوار بهدفين مقابل هدفين، وفاز وفاق أجدابيا على البرانس بهدف دون مقابل، وفاز المروج على نجوم أجدابيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما أخلد فريق القرضابية للراحة في هذه الجولة.

المجموعة الثانية

فاز النصر زليتن على الترسانة بهدف دون رد، وتعادل بهدف البشائر والملعب الليبي، وبالنتيجة نفسها تعادل النهضة والوطن، وأخلد فريق الشموع للراحة في هذه الجولة.

الترتيب بعد ختام الجولة الثالثة

المجموعة الأولى: الأنوار والمروج 7 نقاط، والبروق 5، ووفاق أجدابيا 3، وونجوم أجدابيا والقرضابية نقطة واحدة، والبرانس دون نقاط.

المجموعة الثانية: الملعب الليبي 5 نقاط، والبشائر والنهضة 4، والترسانة والشموع والنصر زلتين 3، والوطن نقطتان.

مباريات الجولة الرابعة

تشهد الجولة الرابعة من تصفيات الصعود لدوري الممتاز مواجهات جديدة تجرى الإثنين والثلاثاء المقبلين. ففي المجموعة الأولى، النجوم يلتقي الأنوار، والبرانس يواجه البروق، والمروج يقابل القرضابية.

أما في المجموعة الثانية، التي ستقام منافساتها الثلاثاء المقبل، فسيواجه البشائر الترسانة، والنهضة بسبها يلتقي النصر زليتن، والشموع يقابل الوطن.