60 مشاركا في بطولة المنطقة الوسطى للترايثلون

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت في مدينة مصراتة بطولة المنطقة الوسطى للترايثلون تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي في المنطقة، بمشاركة 60 لاعبا من أندية: الاتحاد العسكري وسيدي سليم وزناتة والشاطئ زليتن والغواص والأزرق ونادي وتوباكتس، وجاءت نتائجها النهائية على النحو التالي:

1- فئة البراعم

توج بالميدالية الذهبية رضا بن رجب (نادي الشاطئ)، ونال الفضية عبدالله أبوفارس (نادي توباكتس)، وذهبت البرونزية لمنذر التاجوري (نادي توباكتس).

2- فئة الأشبال

توج بالميدالية الذهبية محمد توفيق عبدالعالي (نادي توباكتس)، ونال الفضية عمر عبدالحكيم قرواش (نادي توباكتس)، وذهبت البرونزية لإسلام المبروك كاشدية (نادي توباكتس).

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3- فئة الأواسط

توج بالميدالية الذهبية محمد عبدالله أبوفارس (نادي توباكتس)، ونال الفضية عمر أحمد البي (نادي زناتة)، وذهبت البرونزية لعلي توفيق عبدالعالي (نادي توباكتس).

4- فئة الكبار

توج بالميدالية الذهبية أنور الدكام (الاتحاد العسكري)، ونال الفضية علاء أحمد العائب (الغواص الأزرق)، وذهبت الميدالية البرونزية لعبدالرؤوف الباشا (الاتحاد العسكري).

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال رئيس الاتحاد الليبي للترايثلون علي زايد: «برزت مواهب واعدة في مختلف الفرق»، وهنأ الرياضيين الفائزين، وشكر اللجنة المشرفة على الألعاب البحرية بمصراتة والأندية المشاركة والحكام واللجان العاملة، وكل من أسهم فى إنجاح البطولة.