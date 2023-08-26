شطرنج أفريقيا يكرم الموثق الليبي جلال شاهين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عبر لاعب وموثق الشطرنج جلال شاهين عن سعادته الكبيرة بتكريمه من قِبل الاتحاد الأفريقي للشطرنج نظير ما قام به من جهود في توثيق مراحل تأسيس الشطرنج في قارة أفريقيا.

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وقال شاهين في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «فضل من رب العالمين تحصلت على تكريم قاري من قِبل رئيسة الاتحاد الأفريقي للشطرنج السيدة تشيبيسو، تقديرا وعرفانا بجهودي المبذولة في إنتاج وتوثيق، فضلا عن أرشيف فيلم وثائقي لتاريخ الشطرنج الأفريقي منذ تأسيسه في العام 1976 بطرابلس».

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سبق للمؤرخ الليبي جلال شاهين تنفيذ فيلم وثائقي عن تاريخ الشطرنج العربي منذ بداية تأسيسه في سورية العام 1975، والدول المؤسسة له، وكذلك الشخصيات التي تولت رئاسة الاتحاد العربي، وفي مقدمتهم أول رئيس للاتحاد السوري الجنسية ناهض الخاني، وتسلم المهمة من بعده الليبي محمد شكري شاهين، والد جلال.

وأبدت عدة شخصيات عربية إعجابها بهذا الإنجاز غير المسبوق، أبرزهم من ليبيا والعراق والكويت وتونس والجزائر وموريتانيا. وسبق لشاهين تجهيز شريط وثائقي عن الأولمبياد العالمي المضاد للشطرنج في ليبيا 1976.