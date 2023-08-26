مدير المنتخبات الوطنية الأسبق اليزيدي يقارن بالصور بين حال الكرة الليبية وغامبيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

نشر مدير المنتخبات الوطنية لكرة القدم الأسبق أحمد اليزيدي صورا على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» من مباراة المنتخب الليبي لكرة القدم العام 1980 أمام منتخب غامبيا.

- السري يستعيد بصورة مع شقيقه أهم الذكريات بحضور الحكم الليبي الوحيد في كأس العالم يوسف الغول

وكشف عبر منشوره أن المباراة كانت رسمية، لافتا إلى أن غامبيا أصبحت الآن رقما في كرة القدم، ووصل منتخبها للشباب لكأس العالم، وقدم أداء مميزا.

وقال اليزيدي: «في سنة 80 لم تكن تملك ملعبا جيدا، وليست لديها أي مقومات رياضية»، داعيا إلى التخطيط الجيد، ومؤكدا أن الكرة الليبية أعمق وأقدم تاريخيا.

المباراة السابقة بين المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم أمام غامبيا العام 1980. (أرشيفية : الإنترنت)

المباراة السابقة بين المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم أمام غامبيا العام 1980. (أرشيفية : الإنترنت)